«Шанхайские Драконы» возьмут очки на своей территории

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Сочи». Игра пройдет на «СКА Арене» 12 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в Западной конференции с 43 очками после 43 матчей. От зоны топ-8 команду отделяют 6 турнирных баллов.

Последние матчи: В первом матче в 2026 году «Шанхайские Драконы» на домашнем льду крупно проиграли «Металлургу» Мг (3:7).

Первые локальные успехи в январе команда, руководит которой Майкл Келли, зафиксировала во встречах с «Ладой» (3:2) и «Амуром» (2:0). Тем временем недавний выезд завершился поражением «драконов» в игре с ЦСКА (2:3).

Не сыграют: Жереми Гроло, Трой Джозефс, Бен Харпур.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» проводят безобразный отрезок, сопровождающийся претензиями к трудовой этике и способности тренерского штаба влиять на ситуацию.

На дистанции в несколько недель команда увеличила отставание от зоны плей-офф и добилась только трех победных результатов в одиннадцати предыдущих встречах. Кроме того, «драконы» входят в число трех слабейших коллективов Запада по пропущенным голам.

«Сочи»

Турнирное положение: В 41 игре «Сочи» заработал 32 очка. В таблице Западной конференции южане расположились на 10-й строке, на 11 турнирных пунктов отставая от «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: В рамках первой в 2026 году встречи «Сочи» добился домашней победы над «Нефтехимиком» (2:1).

Следом в «Большом» коллектив Дмитрия Михайлова победил (2:0) и проиграл (0:3) московскому «Динамо». В последнем матче южане допустили крупный провал против «Лады» (1:4).

Не сыграют: Даниил Сероух.

Состояние команды: «Сочи» проводит остаток сезона без существенных турнирных целей. В очередной год в статусе безусловного аутсайдера, команда надеется на достойное завершение кампании.

На текущее время коллективу Дмитрия Михайлова принадлежит худший показатель по заброшенным шайбам в Западной конференции, хотя в пяти предыдущих встречах южане добились трех побед.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» победили в 2 последних матчах на своей территории

«Сочи» потерпел 3 поражения в 4 последних гостевых матчах

В 6 последних личных встречах соперники забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.39, победа «Сочи» — в 3.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: У «Шанхайских Драконов» мало что получается в контексте игрового рисунка. Команде не хватает характера и устойчивости, но даже в условиях длительного периода спада петербуржцы попытаются провести сильный матч против одного из аутсайдеров лиги.

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой -1 за 2.03.

Прогноз: На дистанции «Сочи» испытывает проблемы с результативностью, но временами выдает фестивальные игры с точки зрения голов. Такого рода всплески характерны и для «Драконов», которые на фоне череды провалов захотят проявить себя в атакующем ключе.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.