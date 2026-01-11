Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:2).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Не лучшая игра в нашем исполнении. Не хватило агрессии в атаке, а ошибки привели к голам в наши ворота.

Справедливо говорить, что не наиграли на победу? Это не лучшая игра в нашем исполнении. Когда соперник плотно играет в обороне, нужно больше агрессии в атаке, а у нас этого не было.

Почему первый период таким вялым получился? Такие матчи не играют двадцать минут, их нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня не хватило эмоций», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против московского «Динамо» 14-го января.