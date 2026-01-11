Голкипер ЦСКА Александр Самонов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (2:1).

Александр Самонов — голкипер ЦСКА globallookpress.com

«Насколько легче играть вратарю, когда команда плотно играет в обороне, не позволяет создавать много моментов? Неважно, моя работа — ловить шайбы, помогать ребятам, давать шансы на победу.

В чём соперник доставил больше сложностей — при игре в большинстве или на контратаках? Думаю, в быстрых атаках. Против их бригад большинства мы хорошо сыграли. В атаках с ходу они были опаснее, ребята у них игровые, техничные. Непросто было, но справились.

В чём главная причина успехов в матчах против "Спартака"? В честной работе, в выигрыше единоборств. Мы больше хотим, импульс от нас идёт, и приходят эти важные командные победы, мы дожимаем, выгрызаем», — приводит слова Самонова телеграм-канал ЦСКА.

После этого матча московские армейцы занимают 4-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА сыграет против «Авангарда» 15-го января.