Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«В целом парни провели неплохой матч, но были отрезки, где не хватало эмоций. Командная победа.

Шесть побед в последних семи матчах позволяют говорить, что это тот ЦСКА, который мы хотим видеть? Лукавить не надо, победы победами. Но главное, что парни их заслужили. Задача в том, чтобы правильно к этому отнестись, как к результату работы и коллектива, который складывается, а не как к должному. Коллектив должен пройти медные трубы.

Важно иметь преимущество домашнего льда в плей‑офф? Я, честно говоря, не знал, где мы находимся. Завтра можем уже вне четверки оказаться. Мы с уважением к этому относимся, но не зацикливаемся на этом», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Авангарда» 15-го января.