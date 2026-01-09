Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Очередной матч против хорошего соперника. Старались сыграть правильно, но на этой стадии еще не все получается. Впрочем, уже намного лучше, буквально с каждым периодом. Особенно в начале третьего, когда перевернули игру в нашу пользу. Это и решило исход встречи.

Нашли ли место для Джиошвили? Если он хорошо смотрится, пускай там и играет. Мы пока присматриваемся. У них неплохое сочетание в тройке. Будем смотреть дальше.

В чем главный секрет набора очков у многих ребят при мне? Мы еще в поиске. Очки они добирали и до меня, это ребята очень высокого уровня», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 46 очками занимает пятое место в Восточной конференции.