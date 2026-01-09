Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о предстоящей встрече с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Можно сказать, что для нас самая важная игра — это всегда следующая. У нас будет много важных матчей. Но именно эта — да, крайне важная. Соперник здорово играет. Показывает структурированный хоккей, много атакуют. Мы должны умно действовать с шайбой, быть готовыми к борьбе на трудных участках площадки. Мы играем в похожем стиле, поэтому стоит ожидать скоростного хоккея.

Будет ли плотная игра "кость в кость"? Думаю, да. У них есть несколько больших парней, и многие их матчи проходят в борьбе у бортов. К этому тоже надо быть готовым, наши парни обычно хороши в такой игре.

Какие аспекты важны в предстоящем матче? Я думаю, для нас важны последовательность и стабильность. Нужна уверенность, что мы здорово действуем смену за сменой на протяжении всех 60 минут всем составом. Необходимо, чтобы все игроки работали в едином ключе на протяжении всей игры.

Рассказов и Каблуков? Это очень умные игроки. Рассказову надо добавить в уверенности в своей игре. Каблуков — прекрасный лидер. Он привносит многое в раздевалку, разговаривает с игроками. А что важнее всего, он понимает, в какой хоккей нам необходимо играть. Они оба это понимают. Для нас это самая важная вещь.

Будет ли команда находиться под особым давлением? Нам надо фокусироваться только на предстоящем матче. Одна следующая игра — вот наш фокус. Нет смысла думать о послезавтра. Все наши мысли только о том, что будет сегодня вечером», — приводит слова Келли пресс-служба «Драконов».

«Шанхай» набрал 41 балл и занимает 9-е место в Западной конференции.