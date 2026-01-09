Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майкл Келли высказался о поражении от ЦСКА (2:3).

«У нас выдался хороший старт, мы провели в счете 2:0. Но со второго периода соперник начал хорошо, нам, грубо говоря, пришлось догонять. ЦСКА забил важный гол в концовке.

Момент с третьей пропущенной шайбой не видел, я в это время занимался подготовкой проведения смены. Надо будет детально разобрать этот момент», — приводит слова Келли «Матч ТВ».

Победа позволила ЦСКА набрать 52 очка. Москвичи занимают пятое место в Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 баллами — девятые.