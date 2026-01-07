Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Сочи» (3:0).

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Начали хорошо, создавали моменты, играли с шайбой.  Но в первом периоде пропустили несколько контратак, и счет мог быть совсем другим.  Два раза один на один вышли.  После перерыва дотерпели, реализовали большинство, даже два раза.  Выстояли в меньшинстве.  Мы сделали выводы после прошлой игры, и она получилась совсем иной.  Отсюда — результат.

Перестановки мы сделали еще в прошлой игре, когда уступали и пытались спасти матч.  Мы еще ищем сочетания.  Гусев — Уил — Сикьюра — первое звено, они давно играют вместе.  Хотелось посмотреть, как в нем будет играть Семен Дер‑Аргучинцев», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

9 января «Сочи» примет на своем льду «Ладу», а 12 января «Динамо» сыграет дома против «Торпедо».