Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Сочи» (3:0).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Начали хорошо, создавали моменты, играли с шайбой. Но в первом периоде пропустили несколько контратак, и счет мог быть совсем другим. Два раза один на один вышли. После перерыва дотерпели, реализовали большинство, даже два раза. Выстояли в меньшинстве. Мы сделали выводы после прошлой игры, и она получилась совсем иной. Отсюда — результат.

Перестановки мы сделали еще в прошлой игре, когда уступали и пытались спасти матч. Мы еще ищем сочетания. Гусев — Уил — Сикьюра — первое звено, они давно играют вместе. Хотелось посмотреть, как в нем будет играть Семен Дер‑Аргучинцев», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

