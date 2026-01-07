В очередном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:3. Эта победа стала первой для «Динамо» после трех поражений подряд.

Фрагмент матча globallookpress.com

Уже на седьмой минуте первого периода защитник «Динамо» Магомед Шараканов забросил первую шайбу. Во втором периоде, на 19-й минуте, форвард Макс Комтуа увеличил преимущество команды. В третьем периоде, на пятой минуте, нападающий Антон Слепышев установил окончательный счет.

9 января «Сочи» примет на своем льду «Ладу», а 12 января «Динамо» сыграет дома против «Торпедо».