В очередном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:3. Эта победа стала первой для «Динамо» после трех поражений подряд.
Уже на седьмой минуте первого периода защитник «Динамо» Магомед Шараканов забросил первую шайбу. Во втором периоде, на 19-й минуте, форвард Макс Комтуа увеличил преимущество команды. В третьем периоде, на пятой минуте, нападающий Антон Слепышев установил окончательный счет.
9 января «Сочи» примет на своем льду «Ладу», а 12 января «Динамо» сыграет дома против «Торпедо».