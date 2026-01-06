Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Очень плохое начало. Первый период даже не то что не настроились, а очень робко вышли… Второй и третий периоды прямо понравились. Особенно третий. По статистике мы третьи периоды плохо играем, но в этот раз третий был лучшим периодом в нашем исполнении. Жалко, что последний гол пропустили при игре 5 на 6, но тем приятнее выиграть в овертайме.

Такие матчи только закаляют характер? Ну они не закаляют… Такие победы дополняют положительные эмоции. И такая победа более приятна. Что касается тренеров: после таких матчей приходишь, и у тебя коленки трясутся с руками. Такие победы все равно приятнее ребятам.

А что касается того, что убрать, то в сегодняшней игре, например, начало. Первый и второй голы — чисто наши глупые ошибки. Конечно, и соперник хорошо сыграл, но это наши ошибки. В концовке же "Локомотив" показал, что это серьезная команда, обладатель Кубка Гагарина. В конце их лидеры показали, что могут вытащить матч. Но глобально я не вижу, чтобы мы повсеместно ошибались сегодня.

Все звенья ушли с набранными очками? Для меня неважно, кто набирает очки. Для меня важно, что каждый из нашей команды ушел с двумя очками в турнирную таблицу», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.