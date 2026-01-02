Континентальная хоккейная лига назвала составы команд звезд и новичков декабря 2025 года.

Даниил Гамзин globallookpress.com

В команду звезд вошли: Даниил Гамзин из ЦСКА, Даниил Пыленков из московского «Динамо», Дамир Шарипзянов из «Авангарда», Рид Буше из «Автомобилиста», Никита Гусев из московского «Динамо» и Кирилл Семенов из «Ак Барса».

В команду новичков вошли: Семен Кокаулин из «Автомобилиста», Иван Патрихаев из ЦСКА, Максим Белоусов из «Лады», Матвей Поляков из СКА, Александр Жаровский из «Салавата Юлаева» и Игорь Нечаев из «Металлурга».