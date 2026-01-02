Чемпион мира 2012 года Алексей Емелин вошел в тренерский штаб «Лады», сообщает пресс‑служба тольяттинского клуба.
Специалист будет отвечать за работу с защитниками.
Помимо звания чемпиона мира, на счету Емелина три Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». Всего на счету Емелина 486 матчей в КХЛ, в которых он набрал 137 (39+98) очков.
«Лада» с 26 очками занимает последнее, 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции.
В ближайшем матче тольяттинцы 3 января сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью».