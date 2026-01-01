На молодежном чемпионате мира по хоккею 2026 года завершились последние 4 матча группового этапа.

Брэди Мартин (Канада) globallookpress.com

Чехия переиграла Латвию — 4:2.

Голами у чехов отметились Томаш Полетин, Адам Йиричек, Макс Пшеничка и Вацлав Нестрашил. В составе соперника забивали Кристерс Ансонс и Маркус Кристианс Сирадскис.

Канада разобралась с Финляндией — 7:4.

Заброшенными шайбыми у канадцев отметились Зэйн Парех, Брэди Мартин (дубль), Тидж Игинла, Коул Бодуа (дубль) и Сэм О`Райлли.

У финнов забили Джулиус Миеттинен, Оливер Суванто, Лассе Боэлиус и Рупе Вестеринен.

В группе В Канада заняла первое место с 11 очками. Второй стала Чехия (8), дальше идут Финляндия (7), Латвия (4) и Дания (0). Первые 4 команды будут играть в плей-офф.

США уступила Швеции со счетом 3:6.

Голами у шведов отметились Каспер Юстовора Карлссон, Эдди Генборг (дубль), Лукас Петтерссон (дубль) и Ивар Стенберг.

У американцев забили Чейз Рид, Уилл Целлерс и Тедди Стига.

Швейцария переиграла Словакию — 3:2.

У швейцарцев забили Лорис Вей, Мик Аэшлиманн и Кевин Хаас, у словаков — Адам Немец и Лука Радивоевич.

В группе А победу одержала Швеция с 12 очками. Также в плей-офф пробились США (9), Швейцария (6) и Словакия (3). Германия, которая не набрала ни одного очка покидает турнир.