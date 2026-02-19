В четверг, 19 февраля, женская сборная Швейцарии сыграет против сборной Швеции в матче за 3-ее место Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
20' Перерыв. Больше инициативой владеет сборная Швеции, но организованная игра в обороне Швейцарии сохраняет равенство в счёте.
19' Позиционная атака Швеции, но в обороне внимательно действуют швейцарки.
18' В полном составе играет сборная Швеции.
18' Бросок Мюллер в сторону ворот Швеции заблокировала защитница Мира Юнгокер.
17' Ивана Вай добивала в упор по воротам Швеции, щитком отразила шайбу вратарь Траэфф.
17' Получается в меньшинстве шайбу вывести из своей зоны шведкам.
16' Удаление у Швеции, на 2 минуты за удар клюшкой удалена Анна Челльбин.
15' Теа Юханссон нанесла бросок с острого угла в створ ворот Швейцарии, на чеку вратарь Брендли.
14' Ивана Вай ворвавшись в зону Швеции, бросила низом, щитком отразила шайбу вратарь Свенссон Траэфф.
13' Мира Юнгокер нанесла бросок в створ ворот Швейцарии, зафиксировала шайбу вратарь Андреа Брендли.
12' Через розыгрыш входят в зону атаки хоккеистки сборной Швеции.
11' В средней зоне идёт борьба за инициативу, пока игра «без ворот» проходит.
10' Удаётся швейцаркам навязывать борьбу сборной Швеции на всех участках площадки.
09' В среднем темпе развивается игра, соперницы действуют с оглядкой на оборону.
08' По прежнему больше атакует Швеция, Швейцария от обороны играет.
07' Позиционная атака сборной Швеции, сводят её к борьбе у бортов хоккеистки Швейцарии.
06' Получается у швейцарок игру от своих ворот отодвинуть.
05' Лара Кристен нанесла хлёсткий бросок с центра зоны атаки Швейцарии, блином парировала шайбу вратарь Швеции Свенссон Траэфф.
04' Инициатива у сборной Швеции.
03' Эбба Хедквист прорвалась к воротам Швейцарии и нанесла бросок в ближний угол ворот, отразила шайбу вратарь Андреа Брендли.
02' Больше шайбу контролируют хоккеистки сборной Швеции в первые мгновения игры, но до угроз воротам Швейцарии пока дело не дошло.
01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистками сборной Швеции.
До матча
16:39 Команды появились на льду, скоро матч начнется!
16:30 Главными судьями матча будут Элизабет Манта из Канады и Анина Нурми из Финляндии.
16:20 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.
Стартовые составы команд
Швейцария: Брендли, Маурер; Зигрист, Кристен, Бехлер, Мериге, Валларио, Ветли, Бюки; Штальдер, Мюллер, Энцлер, Марти, Вай, Леман, Циммерман, Герциг, Луц, Кеннек, Рюэди, Шефер, Бальцер.
Швеция: Траэфф, Сёдерберг; Карлссон, Нюлен-Перссон, Юнгокер, Челльбин, Раунио, Адольфссон; Андерссон, Юханссон, Ольссон, Свенссон, Тувик, Яльмарссон, Юханссон, Бувенг, Лундин, Халлин, Халль, Юнгблом, Викнер-Зенкевич, Хедквист.