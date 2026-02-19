В четверг, 19 февраля, женская сборная Швейцарии сыграет против сборной Швеции в матче за 3-ее место Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. Больше инициативой владеет сборная Швеции, но организованная игра в обороне Швейцарии сохраняет равенство в счёте.

19' Позиционная атака Швеции, но в обороне внимательно действуют швейцарки.

18' В полном составе играет сборная Швеции.

18' Бросок Мюллер в сторону ворот Швеции заблокировала защитница Мира Юнгокер.

17' Ивана Вай добивала в упор по воротам Швеции, щитком отразила шайбу вратарь Траэфф.

17' Получается в меньшинстве шайбу вывести из своей зоны шведкам.

16' Удаление у Швеции, на 2 минуты за удар клюшкой удалена Анна Челльбин.

15' Теа Юханссон нанесла бросок с острого угла в створ ворот Швейцарии, на чеку вратарь Брендли.

14' Ивана Вай ворвавшись в зону Швеции, бросила низом, щитком отразила шайбу вратарь Свенссон Траэфф.

13' Мира Юнгокер нанесла бросок в створ ворот Швейцарии, зафиксировала шайбу вратарь Андреа Брендли.

12' Через розыгрыш входят в зону атаки хоккеистки сборной Швеции.

11' В средней зоне идёт борьба за инициативу, пока игра «без ворот» проходит.

10' Удаётся швейцаркам навязывать борьбу сборной Швеции на всех участках площадки.

09' В среднем темпе развивается игра, соперницы действуют с оглядкой на оборону.

08' По прежнему больше атакует Швеция, Швейцария от обороны играет.

07' Позиционная атака сборной Швеции, сводят её к борьбе у бортов хоккеистки Швейцарии.

06' Получается у швейцарок игру от своих ворот отодвинуть.

05' Лара Кристен нанесла хлёсткий бросок с центра зоны атаки Швейцарии, блином парировала шайбу вратарь Швеции Свенссон Траэфф.

04' Инициатива у сборной Швеции.

03' Эбба Хедквист прорвалась к воротам Швейцарии и нанесла бросок в ближний угол ворот, отразила шайбу вратарь Андреа Брендли.

02' Больше шайбу контролируют хоккеистки сборной Швеции в первые мгновения игры, но до угроз воротам Швейцарии пока дело не дошло.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистками сборной Швеции.

До матча

16:39 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:30 Главными судьями матча будут Элизабет Манта из Канады и Анина Нурми из Финляндии.

16:20 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Швейцария: Брендли, Маурер; Зигрист, Кристен, Бехлер, Мериге, Валларио, Ветли, Бюки; Штальдер, Мюллер, Энцлер, Марти, Вай, Леман, Циммерман, Герциг, Луц, Кеннек, Рюэди, Шефер, Бальцер.

Швеция: Траэфф, Сёдерберг; Карлссон, Нюлен-Перссон, Юнгокер, Челльбин, Раунио, Адольфссон; Андерссон, Юханссон, Ольссон, Свенссон, Тувик, Яльмарссон, Юханссон, Бувенг, Лундин, Халлин, Халль, Юнгблом, Викнер-Зенкевич, Хедквист.