Канада (ж)

Очевидно, что Канада выходит в этом матче в роли бесспорного фаворита. Разница в классе и результативности команд велика: канадки забрасывают в среднем почти по пять шайб за игру против Швейцарии, которая редко превышает одну результативную попытку против сильных соперников. Ключевым фактором станет реализация большинства и скорость перехода из обороны в атаку. Если Канада сохранит эффективность атакующих звеньев, швейцарки окажутся в постоянном дефиците по шайбам и по времени владения шайбой

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Первый период окончен! Всего один бросок в створ нанесли швейцарки, но и соперницам не дали больших вольностей перед своими воротами, успешно удержав ноль в графе пропущенных.

20' Шелтон мощно бросила от левого круга и попала в область шеи Брендли, не сумела Андреа зафиксировать шайбу, на отскоке активно «капала» Кларк, но переиграть вратаря сборной Швейцарии не смогла.

20' Минута до конца периода.

18' Это был первый бросок в створ швейцарок.

18' Кристен бросила от синей линии, но решила не рисковать и блином отбила шайбу Дебьен.

18' Кларк активно боролась на пятаке и сумела выкрутиться и подставить клюшку, но шайба предательски попала в штангу.

17' Из-за ворот Уоттс между щитком Бренди и штангой прокинула, но замкнуть никто не сумел.

16' Мюллер пошла в обыгрыш в центральной зоне, но не получила поддержки от сокомандниц.

15' Достойно выдерживают давление канадок швейцарки, но впереди по прежнему без бросков.

14' Филье из центра чужой зоны бросала, но Брендли среагировала и отбила шайбу.

14' Шелтон слева бросала, но не попала в створ.

13' Сборная Канады в полном составе.

12' Спокойно канадки обороняются и ничего не дают соперницам сделать у своих ворот!

11' Первое удаление в матче! Эмма Мальте из сборной Канады будет отбывать наказание за неправильный силовой приём.

10' Шелтон бросала от синей линии, но в створ не попала.

09' В зоне канадок практически закрепились швейцарки, даже опасно набрасывали на пятка от правого борта, но не успела клюшку подставить Мюллер.

08' Как то очень аккуратно канадки играют.

07' Мальте дважды атаковала из левого круга, но с одним выстрелом справилась Брендли, а второй заблокировала защитница!

06' Пока в центральной зоне большая часть игры проходит, много борьбы и вязкого хоккея.

05' Немного отодвинули от своих ворот швейцарки, но в атаке всё также грустно, пока без бросков.

04' Стейси промчалась вдоль левого борта, выкатилась на ворота, но не смогла переиграть Брендли.

03' Швейцарки пока только отбиваются, об атаке даже не помышляют.

02' Стартовый штурм швейцарки выдержали, Брендли спокойна на последнем рубеже.

01' Канадки мощно и агрессивно начинают встречу!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли швейцарки.

До матча

22:09 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:07 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

22:00 Основные вратари: Энн-Рене Дебьен и Андреа Брендли.

22:55 Главный судья: Келли Кук (Бостон, США).

22:45 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Канада (ж): Энн-Рене Дебьен, Эмеранс Машмейер, Эрин Эмброуз, Рената Фаст, Жоселин Ларок, Софи Жак, Элла Шелтон, Клэр Томпсон, Кэти Табин, Сара Филье, Мари-Филип Пулен, Дэрил Уоттс, Лора Стейси, Блэйр Тёрнбулл, Эмили Кларк, Брианна Дженнер, Сара Нурс, Эмма Мальте, Дженнифер Гардинер, Кристин О'Нилл, Джулия Гослинг, Натали Спунер.

Швейцария (ж): Андреа Брендли, Саския Маурер, Шеннон Зигрист, Лара Кристен, Алессия Бехлер, Лоре Мериге, Николь Валларио, Штефани Ветли, Анник Бюки, Лара Штальдер, Алина Мюллер, Синья Леман, Алина Марти, Ивана Вай, Рахель Энцлер, Лена Луц, Наэми Герциг, Лаура Циммерман, Калей Кеннек, Лиза Рюэди, Ванесса Шефер, Леони Бальцер.

Канада (ж)

Женская сборная Канады подходит к игре в статусе одного из явных фаворитов турнира. На групповом этапе команда набрала 9 очков из 12 возможных, забросив 19 шайб и пропустив 11. Единственное поражение — 0:5 от США — выявило уязвимость при игре с топ-соперниками, однако остальные встречи показали эффективность атакующих линий: 4:0 со Швейцарией, 5:1 с Чехией и 5:0 против Финляндии. В четвертьфинале плей-офф канадки разгромили Германию 5:1, перебросав соперника 43:11. Реализация большинства впечатляет — 41,2% (7 из 17), а эффективность бросков по воротам достигает 10,9%, что ставит Канаду на второе место турнира по этому показателю после США. Вратари команды демонстрируют стабильность и не позволяют соперницам возвращаться в игру даже при высокой интенсивности атак.

Швейцария (ж)

Швейцарские хоккеистки оказались на грани вылета, но сумели выдать яркие результаты в критические моменты. В группе команда заработала лишь два очка: победа над Чехией в буллитах (4:3) и поражения от Канады (0:4), США (0:5) и Финляндии (1:3). В четвертьфинале швейцарки сенсационно переиграли Финляндию 1:0, забив единственную шайбу через Алину Мюллер. По турниру эффективность реализации бросков — 6,9%, эффективность большинства — 12,5%, а игры в меньшинстве — 66,7%, что делает команду уязвимой против мощных атакующих сборных. Вратарская линия часто оказывается под давлением: Маурер и другие голкиперы надежно сражаются, но против лидеров оборона часто не справляется.

Личные встречи

За всю историю встреч команды провели 18 матчей — все завершились победой Канады. На текущем турнире канадки уже встречались со швейцарками и выиграли 4:0, перебросав соперника 55:6. Вратарь Маурер отразила почти 93% бросков, но это не помогло набрать очки. На Олимпийских играх женские сборные пересекались шесть раз — и всегда победа оставалась за канадками, что добавляет психологическое давление на швейцарок.