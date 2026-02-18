В среду, 18 февраля, сборная Финляндии сыграет против сборной Швейцарии в рамках 1/4 финала Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:50 Главными судьями матча будут Майкл Кэмпбелл и Горд Дуайер, оба из Канады.

Стартовые составы команд

Финляндия: Сарос, Корписало; Матинпало, Линделль, Хейсканен, Ристолайнен, Миккола, Мяяття, Йокихарью; Рантанен, Хинц, Гранлунд, Терявяйнен, Ахо, Лехконен, Какко, Лунделль, Луостаринен, Толванен, Хаула, Армиа, Кивиранта.

Швейцария: Дженони, Берра, Глаузер, Мозер, Йози, Кукан, Зигенталер, Марти; Фора, Берни, Майер, Хишир, Курашев, Нидеррайтер, Зутер, Андригетто, Берчи, Тюркауф, Шмид, Риа, Егер, Кнак.

Финляндия

На общем этапе Олимпиады сборная Финляндии набрала 6 очков, с которыми финишировала на 2-й строчке в группе В, опередив по разнице голов команды, занявшие вторыми места. Дебют на Играх в Милане Финляндия провалила с треском, потерпев крупное поражение от команды Словакии (1:4). Важнейшую победу коллектив Антти Пеннанена добыл в матче против Швеции (4:1), тогда как во встрече с Италией добился идеальной для себя разницы голов (11:0).

После провального первого тура золотые призеры последней Олимпиады адаптировались под текущие условия борьбы и прошли в четвертьфинал благодаря упорству в последовавших двух матчах. Одной из сильнейших сторон Финляндии является хорошая химия между линиями и звеньями. Игроки, которых собрал тренерский штаб Антти Пеннанена, показывают отличное взаимодействие на льду и гибкость тактических решений. В составе Финляндии кадровых потерь нет.

Швейцария

В трех турах общего этапа Олимпиады Швейцария набрала 5 очков, с которыми обосновалась на 2-м месте в группе А, на 1 зачетный балл опередив Чехию. В первом матче на Играх 2026 года Швейцария в спокойном ритме прошлась по сборной Франции (4:0). Следом команда Патрика Фишера крупно проиграла Канаде (1:5), но добилась победы над Чехией (4:3, от). В квалификационном раунде плей-офф швейцарцы прибили Италию (3:0).

Серебряные призеры последнего чемпионата мира проводят олимпийский турнир ровно так, как от них этого ожидали. Команда снесла андердогов, справилась с прямым конкурентом и сгорела фавориту. По своему характеру коллектив Патрика Фишера готов претендовать на бронзовые медали, но по игре он явно уступает другим европейским топам. Во многом проблемы Швейцарии кроются в недостатке агрессии в чужой зоне. Из состава Швейцарии выбыл Кевин Фиала. Встречу также рискует пропустить Денис Мальгин.

Личные встречи

Швейцария не проигрывает Финляндии в основное время на протяжении 7 последних матчей. Швейцария одержала 4 победы в 7 последних личных встречах. В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 4.5 голов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03