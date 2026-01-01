Тренерский штаб Боба Хартли в ярославском «Локомотиве» будет усилен его соотечественником Майклом Пелино.

Боб Хартли globallookpress.com

Соглашение с 66-летним специалистом будет действовать до конца этого сезона. Пелино уже имеет опыт работы в «Локомотиве».

Также он трудился на должности ассистента в магнитогорском «Металлурге», где стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе». Со сборной Канады он выиграл Олимпиаду-2002, где тоже работал помощником главного тренера.

В настоящий момент «Локомотив» идет вторым на «Западе» с 56 очками после 42 игр.