Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 30 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:2

В составе победителей шайбы забили Джейксон Блейк, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо, добавив голевую передачу. За «Каролину» отличились американец Джонни Бродзински и россиянин Владислав Гавриков. Александр Никишин отметился передачей в составе «Каролины».

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:3

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт набрал три очка (две шайбы и передача), Аарон Экблад, Антон Лунделль и Брэд Маршан набрали по два очка (гол+передача). В составе «Вашингтона» Том Уилсон оформил две шайбы и передачу, Дилан Строум забил гол и отдал две передачи. Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Оттава» — «Каламбус» — 1:4

В составе «Каламбуса» шайбами отметились Бун Дженнер, Дентон Матейчук, россиянин Кирилл Марченко и Деймон Северсон, добавив передачу. В составе «Оттавы» шайбу забил Джейк Сэндерсон.

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3

В составе победителей шайбами отметились Джек Рословик, Макс Джонс и Зак Хайман. За «Виннипег» отличился Адам Лаури. Россияне Владислав Наместников и Василий Подколзин результативными действиями не отметились.

«Сейнт-Льюис» — «Баффало» — 2:4

В составе победителей голы забили Алекс Так, Ной Эстлунд, Пейтон Кребс и Зак Бенсон. За «Сейнт-Льюис» отличился Брейден Шенн и Джимми Знунггеруд.

«Калгари» — «Бостон» — 2:1 ОТ

В составе «Бостона» шайбу забил Эндрю Пик. За хозяев свои шайбы забили Блейк Коулман и Коннор Зари. «Бостон» занимает 12-ю строчку в Восточной Конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке на «Западе».

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:2

В составе «Колорадо» Брок Нельсон и Натан Маккиннон оформили по два очка (гол и передача), Кейл Макар, Джек Друри и Мартин Нечас забили по шайбе. У «Лос-Анджелеса» шайбами отметились Кори Перри и Йоэль Армиа.

«Ютта» — «Нэшвилл» — 3:4

В составе победителей две передачи и гол на свой счет записал Стивен Стэмкос. Люк Евангелиста оформил два очка (гол+передача), а Роман Йоси отличился заброшенной шайбой. У «Ютты» голами отметились Джон Дженсон Петерка, Дилан Гюнтер и россиянин Михаил Сергачев.

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:5

В составе гостей шайбы забили Россиянин Игорь Чернышов, Маклин Селебрини, оформивший еще два ассиста, Марио Ферраро, Виллиам Эклунд и Зак Остапчук. У проигравшей стороны голы на свой счет записали Трой Терри, оформив дубль и ассист, Каттер Готье и россиянин Павел Минтюков.

«Кракен» — «Ванкувер» — 2:3 Б

Голами у «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон и Линус Карлссон. У хозяев свои шайбы забили Джаред Маккан и Райан Уинтертон. Победный буллит на счету Лиама Энгрена.

«Вегас» — «Миннесота» — 2:5

В составе «Вегаса» шайбами отличились Макнэбб Брейден и Марк Стоун. У «Миннесоты» два очка набрали Юэль Эрикссон Эк (гол+пас), Джаред Сперджон (гол+пас) и Мэтью Болди (гол+пас). Швед Юханссон набрал четыре очка (гол+ три ассиста). Россиянин Кирилл Капризов записал на свой счет ассист.