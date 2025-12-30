Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (1:0).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Великолепная победа. Очень важная. Очень хорошая поддержка от трибун. Голы сейчас не так легко заходят у нас, но мы нашли путь к победе. И очень важно, что это был последний матч календарного года. Этот год был очень успешным для "Локомотива". Мы рады, что болельщики идут домой с хорошим настроением, и могут встречать Новый год.

Откуда такое доверие к Рихарду Панику? Для Рихарда была непростая первая половина сезона, он пропустил тренировочный лагерь и начало сезона, потом у него была травма, потому он немного играл. Но сейчас много травм в команде, потому иногда нужно дать доверие хоккеисту. Вы видели, что он может быть полезен. Это быстрый игрок с хорошим катанием. Потому это мое решение. Хотел показать, что доверяю ему. И считаю, у него нормально получилось.

Почему перевели Радулова к Шалунову и Березкину? Первый период мне не понравился в плане темпа нашей игры. Мы недостаточно быстро играли. Было три возможности реализовать большинство, но большинство не очень хорошо смотрелось. Далее во втором периоде много голевых моментов создали, но как говорил, сейчас тяжело даются голы. Потому иногда надо какую‑то искру добавить. Иногда эти перемены помогают, иногда нет. Но сегодня сработало и очень важный гол ребята забили», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 56-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против ЦСКА 4-го января 2026-го года.