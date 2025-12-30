Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан не сможет присутствовать на сегодняшнем матче против СКА из-за проблем со здоровьем. Об этом информирует пресс-служба китайского клуба.

Жерар Галлан globallookpress.com

«Временно исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Мы желаем Жерару Галлану скорейшего выздоровления и возвращения на лёд! » — говорится в заявлении команды.

Матч между «Шанхайскими Драконами» и СКА пройдёт на СКА Арене и начнется в 19:30 по московскому времени.

После 38 игр в Континентальной хоккейной лиге «Шанхайские Драконы» занимают девятую строчку Западной конференции, набрав 39 очков. СКА располагается на седьмой позиции Запада с 45 очками после 38 матчей.