Бывший главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев назвал нападающего «Локомотива» Александра Радулова лучшим хоккеистом КХЛ по итогам 2025 года.

Александр Радулов globallookpress.com

«Если говорить о лучшем игроке КХЛ в 2025 году, то я выберу Александра Радулова. "Локомотиву" как раз и не хватало такого лидера, может, чтобы завоевать заветный Кубок Гагарина. Хоть Александр и не был сильнейшим по статистическим показателям, но в любом случае он стал ключевой фигурой в победе ярославцев. Вклад Радулова в игру "Локомотива" очень большой», — цитирует Буцаева «Советский спорт».

38-летний форвард выступает за ярославский клуб с 2024 года, вместе с железнодорожниками Радулов во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина, став лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне на счету нападающего 36 (18+18) очков в 40 играх.