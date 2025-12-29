Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко высказался о работе с главный тренером «Локомотива» Бобом Хартли.

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

Напомним, что Терещенко выступал за «Авангард» под руководством канадского тренера.

«Я многое почерпнул в процессе работы с Бобом Хартли, хоть это был не очень долгий период. Он очень крутой специалист, результаты "Локомотива" с начала сезона только подтверждают это», — сказал Терещенко LiveResult.

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице Западной конференции с 54 очками в активе.