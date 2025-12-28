Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 Б).

Наиль Якупов — нападающий «Авангарда» globallookpress.com

«Не хотелось бы говорить, что такие игры нужны, но они есть. Радует, что мы следуем плану, который есть, не начинаем что-то выдумывать, не сбиваемся на индивидуальные действия, лопатим свой план, и это приводит к результату.

Радует, что даже из такого положения можем выйти победителем. Все игры всё равно идеальными не будут, нужно в сложные дни вытаскивать из себя, слушать тренера, помогать ребятам. Сегодня вот концовка получилась», — передает слова Якупова Чемпионат.

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 55-ю очками в активе. В следующей встрече омичи сыграют против «Барыса» 30-го декабря.