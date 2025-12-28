Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе над СКА (8:4).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Соперники первый период начали очень активно. Где-то мы в очередной раз, не знаю, почему, чуть-чуть не успевали, но поговорили в перерыве — и ребята, в принципе, прониклись. Игра переломилась, забили много хороших голов. Нехорошо, что пропустили столько, но… Новый год.

"Сочи" продолжал активно играть при преимуществе в две шайбы? Мы в откат не играем, ребятам всегда объясняем, что надо действовать рационально и сбалансировано. Если чувствуешь нить игры, чего откатываться, кого бояться? » — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. СКА — на 7-й позиции с 45-ю баллами.