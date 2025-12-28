Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Динамо» московским (5:3).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Хорошая игра в нашем исполнении, как и сказал, она была совершенно другая. Понимали, что у команды соперника шикарное большинство. Единственный осадок, что дали так сыграть. Нужно отдать должное этим ребятам, они неплохо играют в большинстве.

Продление контракта? Мы куда-то вперед забегаем, этот вопрос точно не ко мне. Меня здесь все устраивает, мне здесь очень хорошо», — цитирует Квартальнова клубная пресс-служба.

После этого матча минское «Динамо» занимает 1-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. Одноклубники из Москвы — на 4-й позиции с 52 баллами.