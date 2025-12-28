Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Северсталью» (2:1 Б).

Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Хорошо, что выстояли в овертайме и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семён Вязовой хорошо сыграл. Командная победа. Знал, что нам их не перебегать и не переатаковать, поэтому постарались сыграть надежно в обороне и поймать соперника на контратаках», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 37 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.