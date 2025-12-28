Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (2:1).

Дмитрий Гамзин — голкипер ЦСКА globallookpress.com

«Ребята хорошо сыграли в обороне и в меньшинстве. Выстояли во время пятиминутного удаления. Все сыграли самоотверженно и много давили в зоне "Спартака".

Можно ли сказать, что легче стало играть, потому что оборона начала больше помогать? Конечно, они убирают все добивания и прямые броски. У нас выстроилась очень серьезная защита.

Можно ли сказать, что за последний месяц ЦСКА прогрессирует? Мы добавляем и добавляем после сборов в Сочи. В чем добавил под руководством Рашида Давыдова? Есть свои вратарские фишки и каждую игру я обучаюсь чему-то новому. Тут идет акцент на психологию», — цитирует Гамзина СЭ.

ЦСКА располагается на 6-й позиции в таблице Запада с 45-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с московским «Динамо» 30-го декабря.