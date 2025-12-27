Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2).

Александр Хмелевский — нападающий «Ак Барса» t.me/hc_akbars

«Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы. В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.

Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат — это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся», — передает слова Хмелевский Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Северсталью» 30-го декабря.