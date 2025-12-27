Матч в Казани обещает пройти под контролем хозяев. «Ак Барс» стабильно набирает очки дома, создаёт много моментов и значительно эффективнее реализует их на своём льду. «Трактор» же по-прежнему зависит от уровня оппонента: против команд из верхней части таблицы челябинцам сложно сдерживать скорость и глубину атаки. При этом гости находятся в неплохом эмоциональном состоянии после двух побед подряд, что добавляет интриги, но не снимает статус фаворита с казанцев

17' Первое удаление в матче. Трактористы остаются в меньшинстве, на две минуты удалён Александр Кирпичников за подножку.

16' Коромыслов, Горюнов, Коршков бросали в сторону ворот, но все выстрелы были блокированы.

15' Яшкин бросил в створ, но Мыльников зафиксировал шайбу.

15' Прибыльский с правого круга вбрасывания бросил в дальний угол, но Билялов уверенно блином шайбу отбивает.

14' Отменяется гол! Положение «вне игры» зафиксировали судьи!

14' Тренерский штаб «Трактора» взял запрос на правильность взятия ворот.

14' Тут же отвечают хозяева и забрасывают шайбу!!! Так же два в одного, Дыняк от правого борта ворвался в зону атаки, сделал поперечную передачу на Пустозёрова, который расстрелял пустой угол ворот Мыльникова.

13' Два в одного укатились трактористы, но Дэй не смог переиграть Билялова.

13' Коромыслов набросил издали, шайба попала в шлем Билялова и отскочила в центр зоны «Ак Барса».

12' Семёнов бросил в створ, но Мыльников спокойно зафиксировал шайбу в ловушке.

11' Ливо в створ попал, но поймал шайбу Билялов.

11' Кравцов заблокировал бросок Карпухина.

11' Миллера вывели на бросок на правом круге вбрасывания, защитник «Ак Барса» бросил с кистей, но Дэй выстрел заблокировал..

10' Коромыслов заблокировал бросок Терехова.

10' Галимов бросал, но Мельников отражает шайбу.

09' Ливо прорвался на пятак, сильно стрельнул с кистей, но шайба транзитом через перекладину улетела за пределы льда!

08' Григоренко мощно бросил по центру, Билялов отбил шайбу.

07' Гооооол!!! 1:0. Семёнов прорвался вдоль правого борта, сделал крутую передачу в центр на Александра Хмелевски, который вышел на рандеву с Мыльниковым, обыграл вратаря гостей и отправил шайбу в сетку!

06' Пустозёров набрасывал на пятак и шайба после рикошета едва не влетела в сетку.

05' Дронов заблокировал бросок Галимова.

05' Галимов бросил с разворота с пятака, но выстрел пришёлся в защитника «Трактора».

05' Ливо опять на острие, на этот раз в створ попал, но по позиции Билялова.

04' Ливо был в опасной ударной позиции, дважды бросил за одну атаку, но оба раза мимо створа.

03' Миллер бросал в створ, но Мыльников на месте.

01' Без разведки Глотов издали в касание бросил низом, но Билялов надёжен и фиксирует шайбу в ловушке.

01' Матч начался!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:45 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Алексей Светилов (Москва, Россия); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Роман Славиковский (Тверь, Россия).

16:40 Матч пройдет на льду «Татнефть-Арены» в Казани (Россия), вмещающем 8900 зрителей.

Стартовые составы команд

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Тимофей Жулин, Брэндон Биро, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Артур Бровкин, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Александр Хмелевски, Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Трактор: Сергей Мыльников, Савелий Шерстнёв, Григорий Дронов, Александр Кирпичников, Логан Дэй, Арсений Коромыслов, Сергей Телегин, Джордан Гросс, Андрей Прибыльский, Максим Джиошвили, Александр Рыков, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Михаил Горюнов-Рольгизер, Виталий Кравцов, Александр Кадейкин, Степан Горбунов, Андрей Светлаков, Джош Ливо, Михаил Григоренко, Егор Коршков, Василий Глотов.

Ак Барс

Казанцы подходят к матчу в статусе одного из самых стабильных клубов Востока. Команда Анвара Гатиятулина набрала 52 очка в 39 встречах и уверенно удерживается на второй строчке конференции. Декабрь «Ак Барс» прошёл практически без сбоев: лишь два поражения, оба на выезде — от СКА (2:3) и «Салавата Юлаева» (1:4). При этом дома «барсы» выглядят значительно агрессивнее и результативнее, что подтверждает разгром уфимцев со счётом 6:3 сразу после паузы в чемпионате. Ключевая особенность нынешнего «Ак Барса» — высокий атакующий потенциал, подкреплённый цифрами. Казанцы входят в число лидеров КХЛ по среднему xG (3,12), что отражает качество создаваемых моментов. На выезде команда действует осторожнее и чаще закрывается, но в Казани темп заметно возрастает: давление в зоне соперника выше, а глубина состава позволяет поддерживать интенсивность на протяжении всех 60 минут. Первое звено регулярно решает исход матчей, как это было в декабрьской встрече с «Трактором», где оно поучаствовало в четырёх заброшенных шайбах.

Трактор

Челябинцы проводят непростой сезон и на данный момент располагаются на шестом месте Восточной конференции, имея 39 очков после 39 матчей. Команда постепенно выбирается из кризиса, который пришёлся на начало зимы, когда серия из пяти поражений подряд отбросила «Трактор» от борьбы за верхние позиции. Смена главного тренера на Евгения Корешкова пока дала точечный эффект, особенно в матчах против соперников из нижней части таблицы. В текущей выездной серии «чёрно-белые» выглядели уверенно: победы над «Барысом» (2:0) и «Ладой» (6:1) стали одними из самых цельных матчей команды за последнее время. Против астанинцев Сергей Мыльников оформил «сухарь», отразив 30 бросков, а в Тольятти «Трактор» позволил сопернику атаковать в пять раз реже. Однако против топ-клубов проблемы остаются актуальными: в декабре челябинцы пропускали по 7–8 шайб от «Динамо» и «Металлурга», что подчёркивает уязвимость обороны при высоком темпе и давлении.

Личные встречи

В КХЛ соперники провели 72 очных матча: 45 побед на счету «Ак Барса», 27 — у «Трактора». Казанцы выиграли два последних очных поединка с разницей минимум в две шайбы, а в текущем сезоне уже обыграли челябинцев со счётом 5:3. Важно и другое: в шести последних личных встречах подряд побеждала принимающая сторона, что усиливает позиции «Ак Барса» перед очередным домашним противостоянием.