Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением о поражении своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (2:3 ОТ).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Сегодня такой матч, где одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение. Есть статистика, по которой мы, например, полностью переиграли ЦСКА в первом периоде, а есть счет, где мы проиграли. Есть технические элементы, которые надо выполнять, когда ты находишься в убойной позиции.

Мы понимали, что ЦСКА хорошо обороняется внизу, поэтому мы играли сверху. При этом два гола мы забили с пятака, с добивания. Это тоже хороший показатель. Я доволен, что нашлись люди, которые там оказались и сделали свою работу. Мы понимали цену ошибок. И понимали, что своя и средняя зоны должны играться максимально просто», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» располагается на 5-й позиции в таблице Западной конференции с 50-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Нефтехимика» 28-го декабря.