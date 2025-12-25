ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Иван Дроздов — нападающий ЦСКА globallookpress.com

В основное время матча команды забросили по 2 шайбы. У ЦСКА отличились Виталий Абрамов на 9-й минуте и Денис Гурьянов на 17-й минуте.

В составе «Торпедо» голы записали на свой счет Владимир Ткачёв на 47-й минуте и Егор Соколов на 59-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где победную шайбу забросил нападающий ЦСКА Иван Дроздов.

После этого матча московские армейцы занимают 7-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. «Торпедо» — на 5-й строчке с 50-ю баллами.