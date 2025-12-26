Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:3 ОТ).

Игорь Гришин globallookpress.com

«Игра получилась достаточно открытой — как мы и ждали. Обе команды и сами стараются играть в хоккей, и дают возможность противнику. Моментов достаточно много, где‑то и ошибки есть. Хоккей зрелищный — главное, чтобы зрителям понравилось. Слава богу, нам удалось победить. Одинаковый счет в трех матчах поездки, когда мы доходили до овертайма.

Мы не выигрывали, но очки все равно набирали. И команда играла неплохо. Где‑то немного не хватало в завершении, и противники у нас были очень серьезные. Играем в свой хоккей, где‑то получается лучше, где‑то хуже. Когда удается забить, то побеждаем. Нет — проигрываем. Чаще второе, но хотелось бы наоборот», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 41 очками теперь занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхайские Драконы» (39) — девятые в Западной конференции.