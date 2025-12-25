Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум назвал причины неудачного отрезка «столичных» в регулярном чемпионате НХЛ.

Дилан Строум — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

В последних 7-и матчах «Вашингтон» проиграл 6 раз.

«Думаю, реализация наших моментов — это то, на чем нам нужно сосредоточиться в первую очередь. У нас есть шансы забивать и увеличивать отрыв до двух или трех голов в матчах. И мне кажется, что в конце ноября мы делали забивали всё, что можно. В последних играх это изменилось, но таков иногда хоккей, и мы найдем способ справиться с этим.

Эта команда так просто не сдастся. Перерыв наступает в подходящий момент, так что просто двигаемся дальше», — цитирует Строума пресс‑служба «Вашингтона».

«Столичные» занимают 7-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в активе.