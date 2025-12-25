Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА t.me/cska_hockey

«Раскрепостится ли дальше игра Коваленко? Я не считаю, что он закрепощённый, просто "Торпедо" сегодня было быстрее. Николай играет, получает много игрового времени заслуженно. Были проблемы с удалениями, сейчас он намного лучше в этом плане. Как любому человеку на новом месте, нужна адаптация.

У нас сейчас вся команда находится в стадии адаптации к новым требованиям. У любого игрока новые требования всё равно забирают часть энергии. Я верю в Николая, он один из тех, кто может сильные качества проявлять», — цитирует Никитина сайт ЦСКА.

После этого матча московские армейцы занимают 7-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА сыграет против «Спартака» 28-го декабря.