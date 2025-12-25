Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:0).

Вячеслав Козлов — главный тренер московского «Динамо» t.me/dynamo_ru

«Хороший матч получился. В первом периоде могли забить и мы, и соперник. Второй период — "Локомотив" постоянно запирал нас в нашей зоне, но мы отоборонялись. В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло, Антон Слепышев бросил и забил. Второй гол — все видели, хозяева в большинстве пытались поменять вратаря, неудачно.

Ребята хорошо восприняли мои просьбы. Мы проиграли 1:7 в Минске, у нас был неудачный матч. И после такого ключевым стало то, что мы выстояли в меньшинстве.

Насколько делали акцент на оборону после разгрома в Минске? Мы такие голы тогда пропускали, они шли из‑за ошибок. Сегодня старались сделать акцент на том, чтобы нападающие помогали защитникам, и нам приходилось бы меньше обороняться.

Почему в третьем периоде перешли на игру в три звена? Артем Ильенко получил травму. Пришлось перейти на три звена. Мы стали дробить игру короткими сменами, более опытные хоккеисты выходили на лед», — сказал Козлов «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против минского «Динамо» 28-го декабря.