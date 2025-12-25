Кто победит в битве лидеров Запада?

В четверг, 25 декабря, ярославский «Локомотив» примет московское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Прижали ярославцы москвичей к воротам в большинстве.

43' Бросок Рафикова от синей линии «Динамо», вратарь Моторыгин на чеку.

43' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за неправильную атаку удален Роман Калиниченко.

42' Илья Николаев после паса Берёзкина из-за ворот «Динамо» бросал с близкого расстояния, спас гостей Моторыгин, выкатившись из ворот и приняв шайбу на себя.

42' «Динамо» играет в полном составе.

42' Получается у «Динамо» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

41' Третий период начался! «Локомотив» в большинстве.

Статистика после второго периода Телеграм ХК «Динамо»

40' Перерыв. Чуть больше атаковал «Локомотив» во втором периоде, но счёт по прежнему не открыт.

40' Шалунов бросал на точность с близкого расстояния, среагировал вратарь «Динамо» Моторыгин выбросив щиток.

40' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Семён Дер-Аргучинцев.

39' «Локо» в позиционной атаке, дальний бросок Елесина зафиксировал вратарь гостей Моторыгин.

38' Динамовцы с шайбой, сбивают гости тем самым пыл хозяев.

37' Алексей Береглазов бросал в дальний угол ворот «Динамо», щитком отразил шайбу Моторыгин.

37' Защитник Фредрик Классон подключившись к атаке «Динамо», бросал с близкого расстояния на точность, потащил хозяев вратарь Даниил Исаев.

36' Подправление Алексея Береглазова, успел среагировать вратарь «Динамо» Моторыгин.

35' Инициатива у «Локомотива».

34' Максим Шалунов бросал после диагональной передачи в зоне атаки «Локомотива», шайба в считанных сантиметрах над перекладиной ворот «Динамо» пролетела.

33' «Локомотив» в позиционной атаке, не позволяют угрожать воротам с центра зоны хоккеисты «Динамо».

32' Включились в прессинг игроки «Локомотива», усложняя начало атаки «Динамо».

31' Бросок Берёзкина с правого фланга атаки «Локо», зафиксировал шайбу вратарь гостей Максим Моторыгин.

31' Позиционная атака «Динамо» не привела к угрозе ворот «Локо».

30' Бросок Сикьюры после скидки от Гусева из круга вбрасывания в зоне атаки «Динамо», но один из защитников хозяев клюшку подставив переправил шайбу за пределы площадки.

29' Больше с шайбой игроки «Локомотива», «Динамо» за счет быстрых атак действует.

28' Березкин прорывался к воротам «Динамо», но защитники гостей совместными усилиями помешали нанести прицельный бросок.

27' Бросок Иванова с центра зоны «Динамо» заблокировал защитник гостей Адамчук.

26' Продолжается тактическое противоборство команд, угрозы воротам возникают не часто.

25' «Динамо» в позиционной атаке.

24' Больше атакует «Локо», хоккеисты «Динамо» сконцентрированы на игре от обороны.

23' Быстрая атака «Локо» 3 в 2, мощный бросок Красковского получился мимо створа ворот «Динамо».

23' В спокойном темпе начался второй период.

22' Максим Берёзкин бросил с входа в зону «Динамо», отразил шайбу вратарь гостей Моторыгин.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Динамо»

20' Перерыв. Поочерёдно команды владеют инициативой, но открыть счёт пока не получилось.

19' Контролируют шайбу в зоне атаки хоккеисты «Локомотива».

18' Полунин оказался в хорошей позиции для броска по воротам «Динамо», справился с угрозой вратарь гостей Моторыгин продемонстрировав классную реакцию.

17' Снизился темп игры, аккуратно играют соперники.

16' В полном составе «Локомотив».

15' Получается у «Локомотива» шайбу в меньшинстве вывести из своей зоны.

14' Удаление у «Локо», за толчок на борт удален Рихард Паник.

13' Мощный бросок Ульева от синей линии «Динамо», отразил шайбу вратарь гостей Моторыгин.

12' Захватил «Локомотив» инициативу.

11' «Локо» затевает позиционную атаку, хоккеисты «Динамо» плотно обороняются.

10' Хлёсткий бросок Гусева в створ ворот «Локо», среагировал вратарь хозяев Исаев.

09' Мамин бросал с близкого расстояния по воротам «Локомотива», выкатившись из ворот Исаев шайбу блином отразил.

09' По очереди команды проводят позиционные атаки.

08' В высоком темпе развивается игра.

07' До верного разыгрывали хоккеисты «Динамо», Дилан Сикьюра на пустой угол ворот «Локо» вываливался, но успел помешать ему защитник хозяев Мартин Гернат.

06' Никита Кирьянов оказался в хорошей позиции для броска по воротам «Динамо», но успел ему помешать защитник гостей Роман Калиниченко.

05' Тщательно готовят угрозу воротам «Динамо» игроки «Локомотива».

04' Позиционная атака «Локомотива», внимательно в обороне действуют москвичи.

03' Штанга спасла ворота «Динамо» после кистевого броска Александра Полунина.

02' В упор бросал Максим Мамин, спас «Локомотив» вратарь Даниил Исаев.

02' Поочередно команды проводят позиционные атаки, пока соперники присматриваются друг к другу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

19:29 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

19:20 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

19:10 Главными судьями матча будут Денис Наумов из Тольятти и Евгений Ромасько из Твери.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Ульев, Черепанов, Рафиков, Мисюль; Кирьянов, Николаев, Иванов, Никулин, Паник, Дудоров, Радулов, Красковский, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев, Волков.

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо»

«Динамо»: Подсуха, Моторыгин; Калиниченко, Классон, Адамчук, Пыленков, Сергеев, Шараканов; Слепышев, Комтуа, Чернов, Ильенко, Галимов, Кисаков, Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.

«Локомотив»

В 40 матчах «Локомотив» набрал 54 очка, закрепившись на 1-м месте Западной конференции. На 1 турнирный пункт ярославцы обходят минское «Динамо». Последнюю игровую неделю «Локомотив» провел дома, где в битве лидеров одержал победу над минским «Динамо» (3:2, бул.). Вместе с тем команда Боба Хартли обыграла ЦСКА (2:1, бул.) и разгромно уступила «Авангарду» (0:3). Во встрече днем ранее ярославцы взяли верх над «Адмиралом» (3:2).

На дистанции «Локомотив», безусловно, хорош, но по ходу чемпионата регулярно сталкивается с проблемами, которые неделями ранее привели к череде провалов. При этом по пропущенным шайбам коллектив Боба Хартли по-прежнему входит в тройку лучших на Западе, а на отрезке в шесть матчей ярославцы забрали пять победных результатов. Не помогут команде в отчетной встрече Андрей Сергеев и Егор Сурин.

«Динамо»

С 50 очками, заработанными в 38 матчах, «Динамо» Москва прописалось на 4-й позиции Западной конференции, на 1 балл отставая от лидерского трио. На прошлой неделе «Динамо» Москва минимально обыграло «Спартак» (1:0), а в следующем матче потерпело поражение от «Барыса» (2:4). В заключительной встрече описываемого отрезка бело-голубые взяли верх над ЦСКА (1:0, бул.). В первом матче новой недели команда Вячеслава Козлова была сломлена минским «Динамо» (1:7).

Московское «Динамо» сохраняет рабочий разрыв между лидерами, пытаясь минимизировать отставание, но в условиях турнирного насыщения любая осечка отражается на текущем положении. На протяжении нескольких предыдущих недель команда под руководством Вячеслава Козлова одержала семь побед кряду, тогда как в двух встречах из трех предыдущих осталась без турнирных приобретений. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Кирилл Готовец.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники успели сыграть 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. В октябре в Москве победил «Локомотив» 2:3, последняя игра, 26 ноября в Москве, завершилась победой «Динамо» 1:0.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 27 матчей. В 12 играх победил «Локомотив» в основное время, в 11 «Динамо». В овертаймах соперники одержали по 1 победе. В серии буллитов обе раза победил «Локомотив».

