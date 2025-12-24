прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 25 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В 40 матчах «Локомотив» набрал 54 очка, закрепившись на 1-м месте Западной конференции. На 1 турнирный пункт ярославцы обходят минское «Динамо».

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Локомотив» провел дома, где в битве лидеров одержал победу над минским «Динамо» (3:2, бул.).

Вместе с тем команда Боба Хартли обыграла ЦСКА (2:1, бул.) и разгромно уступила «Авангарду» (0:3). Во встрече днем ранее ярославцы взяли верх над «Адмиралом» (3:2).

Не сыграют: Андрей Сергеев, Егор Сурин.

Состояние команды: На дистанции «Локомотив», безусловно, хорош, но по ходу чемпионата регулярно сталкивается с проблемами, которые неделями ранее привели к череде провалов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

При этом по пропущенным шайбам коллектив Боба Хартли по-прежнему входит в тройку лучших на Западе, а на отрезке в шесть матчей ярославцы забрали пять победных результатов.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: С 50 очками, заработанными в 38 матчах, «Динамо» Москва прописалось на 4-й позиции Западной конференции, на 1 балл отставая от лидерского трио.

Последние матчи: На прошлой неделе «Динамо» Москва минимально обыграло «Спартак» (1:0), а в следующем матче потерпело поражение от «Барыса» (2:4).

В заключительной встрече описываемого отрезка бело-голубые взяли верх над ЦСКА (1:0, бул.). В первом матче новой недели команда Вячеслава Козлова была сломлена минским «Динамо» (1:7).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: Московское «Динамо» сохраняет рабочий разрыв между лидерами, пытаясь минимизировать отставание, но в условиях турнирного насыщения любая осечка отражается на текущем положении.

На протяжении нескольких предыдущих недель команда под руководством Вячеслава Козлова одержала семь побед кряду, тогда как в двух встречах из трех предыдущих осталась без турнирных приобретений.

Статистика для ставок

«Динамо» одержало 3 победы в 5 последних личных встречах

«Локомотив» забивал 3 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.29, победа «Динамо» Москва — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В отдельных матчах «Локомотив» по-прежнему допускает крупные провалы, что указывает на сохраняющуюся широту проблем. Для «Динамо» выезд в Ярославль сейчас подразумевает возможность проверить на прочность прямого конкурента.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет за 1.90.

Прогноз: По своему тактическому содержанию обе команды часто делают ставку на физику и плотность в обороне. При таком игровом рисунке личная встреча вряд ли выйдет за рамки низкой результативности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.