Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (1:6).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Почему к середине чемпионата в игре "Лады" ничего не работает? Будет неправильно кого‑то обвинять в публичном пространстве. Удар я принимаю и держу. От этого я становлюсь сильнее. Хотя не всегда правильно принимать это на себя — за кого‑то держать удары. Переходить сейчас на индивидуальности не вижу смысла. Могу сказать лично о себе — я хотел доставить удовольствие и радость нашим болельщикам в заключительной домашней игре этого года. Но это всё слова. Мы должны делами доказывать свое желание. Тут говорить сложно.

То, что не идет ни большинство, ни меньшинство… На тренировках получается. На игру выходит — как отрезало. Прям стопорится, и всё. Как замороженные какие‑то выходим на игру. Боимся ошибиться — и ошибаемся. Да, давит груз ответственности. Но надо с этим справляться. Для этого вы и мастера, потому и находитесь на льду. Груз всегда будет лежать. И силен не тот, у кого всё гладко — а кто через трудности проходит и получает такой опыт.

Знал бы ответ — жил бы не здесь, как в поговорке. А в Сочи. К сожалению, не всё нам известно и понятно. Но некоторые вещи очевидны.

Бывало ли такое в моей карьере, что игроки играют так слабо? Честно говоря, именно такого не было. Удавалось везде, где бы ни был, поправлять ситуацию. Но сегодня мне очень многое стало понятно. Именно сегодня. И эти вещи стали очевидны. Мы не хотели их принимать и даже думать, что это может быть. Но этот матч показал, что это есть. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А этого быть не должно.

За всё отвечаю я, ответственность на мне. Видит бог, я не хотел этого допустить. Хоккейный клуб, наш город Тольятти, наши болельщики такого не заслуживают», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Авангарда» 28-го декабря.