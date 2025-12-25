Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Нас немного не хватило на третий период, допустили досадную ошибку при третьем голе, а четвертая шайба — открылись и получили контратаку. Ничего страшного не произошло, готовимся дальше.

Всегда хочется большего, хочется стопроцентного результата, с кем бы ни играли. Если исходить из того, что мы с "Салаватом" соседи по турнирной таблице, то хотелось большего. Но если судить по концовке третьего периода, результат закономерный. В итоге поделили очки — неплохой результат», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 36 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.