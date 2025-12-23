Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Амура» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Это был не лучший наш матч в плане самоотдачи и характера.  Мы вальяжно действовали в стыках и единоборствах.  А у "Амура" мастеровитая команда.  Они забрали шайбу и играли как хотели.  Мы пытались отобрать ее, действовали в обороне.  Но это не тот хоккей, когда ты бьешься за четыре очка.  Нужно доставать из себя, играть правильно весь матч.  Мы не забили в пятиминутном большинстве, и потом было видно, что соперник после этого добавил… Сегодня была не та игра, которую я хотел бы видеть», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Уфимцы с 34 баллами остались на девятой строчке Восточной конференции.