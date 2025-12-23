В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретились местный «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур». Гости одержали волевую победу со счетом 4:2.

Ярослав Лихачев globallookpress.com

К 11-й минуте игры «Салават Юлаев» лидировал со счетом 2:0 благодаря голам Александра Жаровского и Максима Кузнецова. Во втором периоде «Амур» смог отыграться, забив два гола в его концовке.

Сначала, на 36-й минуте, Кирилл Слепец поразил ворота, а затем, за две секунды до окончания периода, Ярослав Лихачев сравнял счет.

В середине третьего периода, на 55-й минуте, Лихачев сделал дубль, забив в большинстве. Этот гол стал для него 50-м в КХЛ. Финальную точку в матче поставил Александр Гальченюк, забив гол в пустые ворота.