Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о безголевой серии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

Капитан «столичных» не может забросил шайбу на протяжении 8-и последних матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль. Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет.

Александр уже забил всё, что можно, он первый по голам, и всё будет хорошо. А к плей-офф "Вашингтон" подойдёт в форме, главное — из этого спада побыстрее выйти», — приводит слова Каменского ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 36 матчей, забросил 14 шайб и сделал 17 голевых передач.