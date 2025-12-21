Агент нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко Александр Черных прокомментировал ситуацию своего клиента в череповецком клубе.

Кирилл Пилипенко globallookpress.com

«Кирилл не играет, хотя он здоров, это тренерское решение. Если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс с "Северсталью" и тогда будет обмен. Смысл сидеть, если Кирилл хочет играть?

Ни СКА, ни "Северсталь" между собой Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Скорее всего, эту новость запустили, потому что игроки стиля Пилипенко нравятся главному тренеру СКА Ларионову», — цитирует Черных «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что СКА заинтересован в приобретении нападающего «Северстали», который в текущем сезоне провел за череповчан 20 матчей и набрал 8 (6+2) очков.