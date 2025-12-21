Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:0 Б).

Артем Ильенко — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Бывают такие матчи. Игра некрасивая получилась с нашей стороны, вторым номером. Хорошо, что команда умеет реагировать на такие игры и доставать победы. Если бы не Подъяпольский, то, наверно, мы бы и в овертайм не вышли. Очень много вопросов к нападающим, мы должны даже в такой игре больше создавать моментов, угрозы — это наша работа.

Впервые исполнил буллит в КХЛ? Да. На тренировках стало получаться забивать, и сегодня доверили. Обычно редко до третьего броска доходит, так как Никита Гусев забрасывает», — передает слова Ильенко «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» располагается на 3-й позиции в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против минского «Динамо» 23-го декабря.