ЦСКА на своем льду уступил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1 Б.

Владислав Подъяпольский globallookpress.com

Команды не смогли отличиться заброшенными шайбами в основное время и овертайме.

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Динамо» — победный бросок на счету Артема Ильенко.

Вратарь «бело-голубых» Владислав Подъяпольский отразил 27 бросков по своим воротам и оформил четвертый «сухарь» в сезоне.

«Динамо» поднялся на третье место Западной конференции, набрав 50 очков. ЦСКА с 41 баллом остался на восьмой строчке в турнирной таблице.