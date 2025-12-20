Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).

Константин Окулов — нападающий «Авангарда» globallookpress.com

«Игра получилась тяжёлой и напряжённой. Думаю, мы справились со всеми трудностями, забили свои голы. "Сухарь" Никиты Серебрякова — важный момент. Мы рады, что помогли ему сыграть "на ноль". Довольны победой, с хорошим настроением едем домой.

Оба матча с "Локомотивом" получились кость в кость. Приходится работать без шайбы, очень много борьбы во всех зонах. Эти матчи действительно похожи. "Локомотив" — отличный соперник, его приятно побеждать», — приводит слова Окулова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 49-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Нефтехимика» 24-го декабря.