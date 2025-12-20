Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команты в матче КХЛ против «Локомотива» (3:0).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Мы ожидали, что встреча будет очень тяжелой. Считаю, что у нас получилось играть в силовой хоккей, этот матч соответствовал уровню игры плей‑офф. И мы были к этому готовы. Во втором периоде нам удалось выстоять во время натиска "Локомотива", мы действовали зрело и не допускали потерь. Удалось успокоить игру в третьем периоде, действовали агрессивно, но терпеливо. Поэтому нам удалось победить.

Есть что‑то общее между играми против "Локомотива"? Нет. Для меня в целом каждый матч — новая история, новая возможность. Каждое утро мы начинаем с нуля. Мы всегда готовы к серьезным соперникам, у нас тут никаких проблем нет.

Больше проблем у нас с командами, которые внизу турнирной таблицы. Когда мы встречаемся с топовыми клубами, проблем с настроем нет, мы очень серьезно относимся к таким матчам. И с "Локомотивом" противостояния всегда такие, похожие на матчи плей‑офф», — передает слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» располагается на 3-й позиции в таблице Востока с 49-ю очками в активе. В следующем матче омичи сыграют против «Нефтехимика» 24-го декабря.