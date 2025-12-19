«Металлург» с 57 очками продолжает возглавлять Восточную конференцию, на счету «Трактора» 35 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.

У хозяев шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев (8'), Андрей Никонов (24'), Михаил Григоренко (49') и Виталий Кравцов (57').

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Силантьев (30', 53'). Еще по голу на счету Дерека Барака (18'), Егора Яковлева (22'), Сергея Толчинского (28'), Валерия Орехова (33') и Роман Канцерова (60').

«Металлург» в гостях обыграл «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 7:4.

