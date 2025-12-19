«Трактор» и «Металлург» подходят к дерби с разным настроением и задачами. Челябинцы находятся в поиске стабильности и нуждаются в очках, чтобы удержаться в зоне плей-офф, тогда как магнитогорцы продолжают уверенное движение в статусе лидера чемпионата. На фоне проблем хозяев в обороне и высокой результативности гостей матч обещает стать серьёзной проверкой для нового тренерского штаба «Трактора»

18' Гооооол!!! 1:1. Дерек Барак.

16' Дэй Логан добавлял с пятака, но Набоков надёжен.

16' Коршков выкатился от правого борта и бросил из центра круга вбрасывания, но шайба покинула пределы площадки.

15' Немного успокоилась игра, после вспышки активности от магнитогорцев.

14' Коршков блокировал бросок Паливко.

13' И вновь Кравцов заблокировал потенциально опасный бросок, на этот раз от Козлова.

13' Кравцов («Трактор») заблокировал хороший бросок Полтавчука.

11' Михайлис хорошо бросал, но не попал в створ.

10' Глотов бросал, но Набоков на месте.

10' Козлов с разворота бросил с ближней дистанции, на отскоке первым оказался Кузнецов, который попытался добить, но стрельнул мимо створа.

08' Гоооол!!! 0:1. Быстро атака «Трактора», Глотов с правого круга вбрасывания отдал в касание на дальнюю штангу, где Дер-Аргучинцев коньком шайбу остановил, а следом чётко отправил её в сетку ворот Набокова. Глотов и Светлаков в ассистентах.

08' Гросс добавляет в копилку сейвов Набокова.

07' Григоренко ещё два щелчка, низом, верхом, но Набоков в порядке.

07' Григоренко здорово бросал, но Набоков зафиксировал шайбу.

07' Ещё одно удаление у «Металлурга»!!! Паливко получил две минуты за толчок клюшкой.

06' Хабаров удалён за подножку, «Трактор» сыграет в большинстве.

05' От левого борта Канцеров бросил низом в дальний угол, но Мыльников вновь здорово сыграл на последнем рубеже.

04' Силантьев с левого круга вбрасывания бросил с кистей, но Мыльников шайбу зафиксировал.

03' Никонов мощно щёлкнул от синей линии, но шайба прошла мимо ближней штанги.

03' Дер-Аргучинцев попал в створ, но по позиции вратаря.

01' Вот это да, бросил неожиданно Кравцов и попал в штангу с пятака. Повезло Гостям

01' Матч начался!! Вбрасывание выиграли гости.

16:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:55 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:45 Основные вратари: Сергей Мыльников и Илья Набоков.

16:40 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Александр Сергеев (Жуковский, Россия); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия).

16:35 Матч пройдет на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске (Россия), вмещающем 7500 зрителей.

Стартовые составы команд

Трактор: Сергей Мыльников, Савелий Шерстнёв, Никита Смирнов, Александр Кирпичников, Логан Дэй, Арсений Коромыслов, Фёдор Крощинский, Джордан Гросс, Андрей Прибыльский, Александр Рыков, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Михаил Горюнов-Рольгизер, Виталий Кравцов, Александр Кадейкин, Степан Горбунов, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков, Джош Ливо, Михаил Григоренко, Егор Коршков, Василий Глотов.

Металлург Мг: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Никита Полтавчук, Макар Хабаров, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Михаил Фёдоров, Евгений Кузнецов, Игорь Нечаев.

Для «Трактора» текущий регулярный чемпионат складывается заметно тяжелее предыдущего. После первого места на Востоке и выхода в финал Кубка Гагарина команда вошла в сезон с высокими ожиданиями, однако уже к середине дистанции столкнулась с затяжными игровыми проблемами. Сейчас челябинцы занимают шестое место в Восточной конференции и за последний месяц существенно ухудшили свои позиции. Серия из четырёх поражений подряд — от «Северстали» (2:3), «Ак Барса» (3:5), ЦСКА (2:3) и московского «Динамо» (4:8) — оставила команду без набранных очков и приблизила к риску отката на восьмую строчку таблицы. Ключевая проблема «Трактора» — игра в обороне. В большинстве недавних матчей команда стабильно пропускает три и более шайбы, а разгром от «Динамо» стал наглядным отражением структурных сбоев. Смена тренерского штаба и назначение Евгения Корешкова должны принести коррективы, однако моментального эффекта ожидать сложно. При этом фактор домашней площадки остаётся важным: в 18 матчах на своём льду «Трактор» одержал восемь побед в основное время.

«Металлург» продолжает проводить регулярный чемпионат в режиме лидера и уверенно удерживает первую строчку в таблице. Магнитогорцы оторвались от ближайшего преследователя на пять очков, при этом имеют ещё несколько матчей в запасе, что позволяет чувствовать себя достаточно комфортно. Команда Андрея Разина демонстрирует стабильность результатов и высокую результативность: в восьми последних матчах лишь одно поражение в основное время — от «Авангарда» (1:3), тогда как в остальных встречах «сталевары» неизменно набирали очки. После побед над «Барысом» (5:2) и «Автомобилистом» (6:5) «Металлург» оступился в игре с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ), но пауза не выбила команду из ритма. Уже в первом матче после перерыва магнитогорцы разгромили «Сочи» на выезде — 6:1, решив исход встречи ещё в стартовом периоде. Атака остаётся сильнейшей стороной «Магнитки»: команда является самой результативной в лиге и регулярно забрасывает три-четыре шайбы даже в гостях. Показательно, что на выезде «Металлург» выступает даже успешнее, чем дома, одержав 13 побед в основное время.

История личных встреч в КХЛ заметно склоняется в пользу «Металлурга». Команды провели 75 очных матчей, в которых магнитогорцы одержали 46 побед против 29 у челябинцев. В текущем регулярном чемпионате соперники уже встречались один раз, и тогда «Металлург» оказался сильнее — 4:3, вновь подтвердив своё превосходство в напряжённом дерби.

