прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене Трактор» 19 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: В 36 матчах «Трактор» заработал 35 очков. В таблице Востока челябинцы закрепились на 6-м месте, на 1 турнирный пункт опережая 7-й «Амур».

Последние матчи: В декабре «Трактор» под руководством Рафаэля Рише, покинувшего команду после, провел четыре встречи, но не добился ни одной победы.

В рамках гостевой кампании челябинцы потерпели поражения от «Северстали» (2:3) и «Ак Барса» (3:5), а на домашнем льду — не справились ни с ЦСКА (2:3), ни с московским «Динамо» (4:8).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Трактор» проводит активный в плане событий сезон, но по игре и турнирному положению не соответствует ожиданиям, которые были возложены на команду в начале.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После отставки Бенуа Гру челябинцы также расстались с Рафаэлем Рише. Новым тренером уральцев стал Евгений Корешков, а произошло это на фоне четырех поражений кряду и восьми матчей без набранных очков из десяти последних.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: С 55 очками после 35 матчей, «Металлург» Мг занимает 1-е место в Восточной конференции и на 5 турнирных баллов опережает 2-й «Ак Барс».

Последние матчи: На флажке осенней части чемпионата команда Андрея Разина разгромила «Барыс» на домашнем льду (4:1), после чего провела несколько матчей на выезде.

В первой игре «Металлург» Мг вырвал победу у «Автомобилиста» (6:5), но в другой — потерпел поражение от «Нефтехимика» (1:2, от). В последней встрече «Магнитка» сокрушила «Сочи» (6:1).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: Несмотря на эпизодические промахи, «Металлург» Мг проводит выдающийся сезон, сопровождающийся безусловным лидерством в чемпионате и лучшим показателем по заброшенным шайбам.

На отрезке в четырнадцать матчей коллектив Андрея Разина потерпел всего три поражения, тогда как в трех последних встречах, подкрепленных победным результатом, уральцы забивали 5 и более голов.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 6.5 голов

«Металлург» Мг обыграл «Трактор» в 2 последних личных встречах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.29, победа «Металлурга» Мг — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Принципиальные ввиду региональных особенностей соперники ныне являются одними из наиболее результативных в лиге, а при проблемах в обороне — разной степени серьезности — от этой встречи вполне можем ожидать высокую голевую активность.

2.00 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Трактор — Металлург Мг принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.

Прогноз: Игра против лидера Востока, демонстрирующим колоссальную устойчивость на дистанции, в текущих условиях видится вызовом, с которым «Трактор» едва ли сумеет справиться.

1.70 «Металлург» Мг победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Трактор — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.70.